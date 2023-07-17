Тамир Блатт будет выступать за «Маккаби» из Тель-Авива

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Альба чемпионат Израиля Тамир Блатт Баскетбол

Тель-авивский «Маккаби» подписал контракт с разыгрывающим Тамиром Блаттом (26 лет, 185 см).

По информации СМИ, соглашение рассчитано на 3 года.

Блатт с 2021 года выступал за «Альбу». Средние показатели в Евролиге-2022/23 – 7,8 очка и 4,6 передачи за игру.

Тамир – сын экс-главного тренера сборной России и «Кливленда» Дэвида Блатта.

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