«Маккаби Тель-Авив» подписал Хасьеля Риверо

Центровой Хасьель Риверо (29 лет, 206 см) и тель-авивский « » подписали контракт на один сезон с возможностью продления еще на год, сообщает журналист sport5.co.il.

Кубинский игрок провел последние два сезона за «Валенсию». В минувшем сезоне показатели Риверо в чемпионате Испании составили 11,7 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

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