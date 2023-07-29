«Маккаби Тель-Авив» подписал Хасьеля Риверо

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Валенсия Хасьель Риверо Баскетбол

Центровой Хасьель Риверо (29 лет, 206 см) и тель-авивский «Маккаби» подписали контракт на один сезон с возможностью продления еще на год, сообщает журналист sport5.co.il.

Кубинский игрок провел последние два сезона за «Валенсию». В минувшем сезоне показатели Риверо в чемпионате Испании составили 11,7 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

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