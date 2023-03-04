Центровой « » во время матча с « » (104:125) исполнил две подряд неудачные попытки исполнить данк.

Под занавес третьей четверти Драммонд два раза подряд попадал в дужку во время попыток забить сверху.

На счету Андре 4 очка и 8 подборов при 2 из 6 с игры.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА