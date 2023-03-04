Андре Драммонд два раза подряд попадал в дужку во время попыток забить сверху
Центровой «Чикаго» Андре Драммонд во время матча с «Финиксом» (104:125) исполнил две подряд неудачные попытки исполнить данк.
Под занавес третьей четверти Драммонд два раза подряд попадал в дужку во время попыток забить сверху.
На счету Андре 4 очка и 8 подборов при 2 из 6 с игры.
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