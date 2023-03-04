Андре Драммонд два раза подряд попадал в дужку во время попыток забить сверху

Теги Чикаго Финикс НБА видео Андре Драммонд Баскетбол

Центровой «Чикаго» Андре Драммонд во время матча с «Финиксом» (104:125) исполнил две подряд неудачные попытки исполнить данк.

Под занавес третьей четверти Драммонд два раза подряд попадал в дужку во время попыток забить сверху.

На счету Андре 4 очка и 8 подборов при 2 из 6 с игры.

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1 комментарий

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Bahmut
А ведь был топовым центром. И хотелось бы написать постарел, но ему 29, правда выглядит на все 50. Подзапустил себя, в спортзале филонит?
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