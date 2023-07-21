Раул Нето близок к переходу в «Фенербахче»

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Разыгрывающий Раул Нето (31 год, 185 см) близок к заключению соглашения с «Фенербахче», передает Austronaut Hoops.

Последние 8 лет защитник провел в НБА.

Бразилец сменил четыре команды, в сезоне-2022/23 Нето выступал за «Кливленд».

В 48 матчах за команду разыгрывающий набирал 3,3 очка и 1,6 передачи за 10,5 минуты на паркете.

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1 комментарий

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ДИКАНЬ
Похоже далек от перехода в команду НБА))
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