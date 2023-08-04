Олег Матыцин: «Оранжевый мяч» – это площадка для выявления молодых талантов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о турнире «Оранжевый мяч».

В субботу, 12 августа, в 76 регионах России пройдут соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», в которых примут участие юные спортсмены со всей страны.

«Уже много лет турнир «Оранжевый мяч» – это площадка для выявления молодых талантов со всей страны. Он вдохновляет юных баскетболистов на высокие достижения, став неотъемлемой частью нашей спортивной культуры. В этом году матчи 3×3 пройдут в 76 субъектах Российской Федерации, включая Республику Крым и город Севастополь. Мы ожидаем, что в них примут участие около 40 тысяч человек. Такая массовая активность спортсменов показывает и популярность баскетбола в России, и то что спорт – это норма жизни для нашей молодежи», – сказал Матыцин.

К участию в турнире допускаются граждане России и иностранных государств по шести категориям: юноши и девушки 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, мужчины и женщины старше 19 лет.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами баскетбола 3×3, утвержденными Министерством спорта России.

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