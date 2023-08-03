Тимоте Луваву-Кабарро подписал однолетний контракт с «Виллербаном»
Французский «Виллербан» объявил о подписании однолетнего контракта с легким форвардом Тимоте Луваву-Кабарро (28 лет, 201 см).
Луваву-Кабарро провел минувший сезон за «Милан», набирая 11,9 очка и 4,1 подбора в среднем за матч в чемпионате Италии.
До этого он выступал в НБА за «Филадельфию», «Оклахому», «Чикаго», «Бруклин» и «Атланту».
Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?
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