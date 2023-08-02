Амин Нуа перешел из «Виллербана» в «Хапоэль Холон»

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Тяжелый форвард Амин Нуа (26 лет, 202 см) стал игроком холонского «Хапоэля».

Нуа имел контракт с «Виллербаном» до 2024 года, но стороны приняли решение расторгнуть его досрочно.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Амин набирал 9,0 очка и 3,4 подбора в среднем за игру.

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