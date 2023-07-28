«Сперс» официально подписали Сандро Мамукелашвили
«Сан-Антонио» официально объявил о подписании нового контракта с тяжелым форвардом Сандро Мамукелашвили (24 года, 211 см).
По информации СМИ, стороны заключили однолетнее соглашение на 2 миллиона долларов.
Мамукелашвили перешел в «Сан-Антонио» по ходу прошлого сезона после того, как был отчислен из «Милуоки». Средние показатели грузинского бигмена за «Сперс» – 10,8 очка, 6,8 подбора и 2,4 передачи при 34% из-за дуги.
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