«Сперс» официально подписали Сандро Мамукелашвили

« » официально объявил о подписании нового контракта с тяжелым форвардом (24 года, 211 см).

По информации СМИ, стороны заключили однолетнее соглашение на 2 миллиона долларов.

Мамукелашвили перешел в «Сан-Антонио» по ходу прошлого сезона после того, как был отчислен из «Милуоки». Средние показатели грузинского бигмена за «Сперс» – 10,8 очка, 6,8 подбора и 2,4 передачи при 34% из-за дуги.

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить