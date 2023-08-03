Серж Ибака об уходе из «Милуоки»: «Главная причина заключалась в отсутствии коммуникации»

Чемпион НБА 2019 года в интервью инсайдеру The Athletic Шэмсу Чарании рассказал о своем решении покинуть « » в прошлом сезоне.

«Я дошел до точки, когда больше не мог терпеть то, что происходит.

Я понимал, что не буду играть в «Бакс» столько, сколько хочу, потому что у них есть Брукс Лопес и Бобби Портис. Но я согласился подписать новый контракт и вернулся в команду. Я решил продолжать усердно работать, оставаться профессионалом, помогать команде со скамейки запасных, болеть за партнеров и помогать им на тренировках. Я профессионал.

сказал мне в лицо: «Я ничего тебе не обещаю, но кто знает, это долгий сезон, у парней могут быть травмы, ты должен быть наготове». Но потом ситуация стала более запутанной. Тренер не вызывал меня, когда другие игроки травмировались, а вместо этого просил меня играть, когда парни восстанавливались от травм. Я играл один матч, потом сидел три недели.

Вдобавок не было коммуникации. Это главная причина, почему я ушел», – рассказал Ибака.

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