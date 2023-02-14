«Майами» и Серж Ибака проявляют взаимный интерес

Теги возможные переходы Майами НБА Серж Ибака Баскетбол

«Майами» и Серж Ибака проявляют взаимный интерес.

Ибаке кажется привлекательным вариант с продолжением карьеры в «Хит», флоридский клуб также рассматривает возможность подписания 33-летнего баскетболиста.

Ибака официально стал свободным агентом после отчисления из «Индианы», которая заполучила игрока из «Милуоки» в результате крупного обмена перед дедлайном.

В нынешнем сезоне центровой провел 16 матчей за «Бакс», набирая в среднем 4,1 очка и 2,8 подбора.

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7 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ Kemal Gul
Чисто по ощущениям Ибака уже лет 7-8 как ветеран, а ему всего 33
Будут старички (ибака-хаслем) пенсию оформлять в Майами)
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Дмитрий Кутузов
сменщик Хаслема
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frenemy
Ответ Райли Карри
Хорошего повара сейчас трудно найти
Он уже деятель искусства давно. От модных луков до музыкальных альбомов.
+3
0
+3
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Kemal Gul
Чисто по ощущениям Ибака уже лет 7-8 как ветеран, а ему всего 33
+8
0
+8
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emptinesspetr
Хаслему надоело быть самым старым в команде?
0
0
0
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Alex1104
Ибака проявляет интерес...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
Хорошего повара сейчас трудно найти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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