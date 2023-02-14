«Майами» и Серж Ибака проявляют взаимный интерес.

« » и проявляют взаимный интерес.

Ибаке кажется привлекательным вариант с продолжением карьеры в «Хит», флоридский клуб также рассматривает возможность подписания 33-летнего баскетболиста.

Ибака официально стал свободным агентом после отчисления из «Индианы», которая заполучила игрока из «Милуоки» в результате крупного обмена перед дедлайном.

В нынешнем сезоне центровой провел 16 матчей за «Бакс», набирая в среднем 4,1 очка и 2,8 подбора.

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