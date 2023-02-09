Джей Краудер перейдет в «Милуоки». «Бруклин» получит пять пиков 2-го раунда

Теги переходы Индиана Милуоки Бруклин НБА Джей Краудер Гога Битадзе Джордан Нвора Баскетбол

«Милуоки» приобрел у «Бруклина» форварда Джея Краудера (32 года, 198 см) в обмен на пять драфт-пиков второго раунда.

Ранее в среду Краудер перешел из «Финикса» в «Бруклин» в результате обмена Кевина Дюрэнта в «Санз». Краудер в нынешнем сезоне не выходил на площадку по договоренности с тренерским штабом «Санз».

«Индиана» будет третьей стороной в сделке. Клуб получит от «Милуоки» форварда Джордана Нвору (24 года, 203 см), разыгрывающего Джорджа Хилла (36 лет, 193 см), центрового Сержа Ибаку (33 года, 208 см) и два пика второго раунда. Чтобы освободить место в составе, «Пэйсерс» отчислят центрового Гогу Битадзе (23 года, 211 см).

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21 комментарий

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Андрей Абрамов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Бруклин вышел победителем из этого блокбастера. 5 пиков это ведь не только потенциальные таланты в команду, но и хороший капитал для будущих обменов. Материал для строительства есть
полностью согласен
самое смешное что именно этого в обмене томаса браянта в денвер и 3 пика в лал никто не заметил
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Zomourning33
Ответ laziofan
Напоминает обмен Такера в чемпионском сезоне.
Такер везде был профи и не плакался об обмене после финала.
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Батя ивана
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Бруклин вышел победителем из этого блокбастера. 5 пиков это ведь не только потенциальные таланты в команду, но и хороший капитал для будущих обменов. Материал для строительства есть
И кто там на рынке в перспективе, Зак Лавин?)
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Alex Ivanov
Бруклин кардинально решил сменить вектор.Цай психанул.
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Дмитрий Сологубов
Недавно на Авито видел.
Коробка из по яиц - 10 р. или меняю 10 коробок из под яиц на 1 с яйцами.
+3
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+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Бруклин вышел победителем из этого блокбастера. 5 пиков это ведь не только потенциальные таланты в команду, но и хороший капитал для будущих обменов. Материал для строительства есть
+4
0
+4
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Dedete
Маркс красава, держи пять! )))
+2
0
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Cosstigan
Бруклин пока четко работает, нужен большой и атакующий защитник хороший...и Можно залетать в плейофф
+1
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Брэд Либил
Но если правда слили Хилла, то все пики второго раунда на 10 лет вперёд того стоят. Вот это усиление.
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mephist13
Ответ Никита Анохин
5 пиков. хоть кто-то да выстрелит ?))
Думается, максимум одним из этих пяти пиков в итоге сами Нетс будут выбирать, остальные по другим командам разлетятся за это время.

По сути просто куча мелочи в кошельке для косметических улучшений ростера - дать кому-то на чай, чтобы не самим игрока выкупать (и сэкономить на налогах) или окончательно уравновесить какую-то сделку, где противоположная сторона колеблется и т.п.
+6
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+6
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Answer1
Ответ Nightyork97
Даже не знаю что лучше, 1 пик первого раунда далекий или 5 пиков второго.Выбрать что-то сразу или толпу, чтобы хоть один вырос достойный.
Конечно, 5 пиков второго. Во втором раунде часто попадаются недооцененные таланты. Плюс это хороший довесок для будущих трейдов
+10
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Answer1
Шикарная сделка для Бруклина
+6
0
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Bunyod Turgunov
Ответ Nightyork97
Даже не знаю что лучше, 1 пик первого раунда далекий или 5 пиков второго.Выбрать что-то сразу или толпу, чтобы хоть один вырос достойный.
Думаю 1 пик первого раунда лучше
+3
0
+3
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Брэд Либил
Ответ Алексей Водонос
Видать, Буденхольцер точно знает, кто нужен к Яннису в партнёры для победы...
Ибака вместо Дивинченцо вот 😒
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Брэд Либил
надеялся, что подумают зацепить кого-то другого из текущего бруклинского бульона, а не будут любой ценой выменивать Краудера. ну посмотрим
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Алексей Водонос
Видать, Буденхольцер точно знает, кто нужен к Яннису в партнёры для победы...
0
0
0
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Никита Анохин
5 пиков. хоть кто-то да выстрелит ?))
+10
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Брэд Либил
Ответ laziofan
Напоминает обмен Такера в чемпионском сезоне.
Напоминает отсутствие желания переключиться на план Б, скорее.
+4
-3
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Nightyork97
Даже не знаю что лучше, 1 пик первого раунда далекий или 5 пиков второго.Выбрать что-то сразу или толпу, чтобы хоть один вырос достойный.
+1
-1
0
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laziofan
Напоминает обмен Такера в чемпионском сезоне.
+14
0
+14
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Vanila Panda
сильно
+2
0
+2
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