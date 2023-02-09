Джей Краудер перейдет в «Милуоки». «Бруклин» получит пять пиков 2-го раунда

« » приобрел у « » форварда (32 года, 198 см) в обмен на пять драфт-пиков второго раунда.

Ранее в среду Краудер перешел из «Финикса» в «Бруклин» в результате обмена Кевина Дюрэнта в «Санз». Краудер в нынешнем сезоне не выходил на площадку по договоренности с тренерским штабом «Санз».

«Индиана» будет третьей стороной в сделке. Клуб получит от «Милуоки» форварда Джордана Нвору (24 года, 203 см), разыгрывающего Джорджа Хилла (36 лет, 193 см), центрового Сержа Ибаку (33 года, 208 см) и два пика второго раунда. Чтобы освободить место в составе, «Пэйсерс» отчислят центрового Гогу Битадзе (23 года, 211 см).

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