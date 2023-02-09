Джей Краудер перейдет в «Милуоки». «Бруклин» получит пять пиков 2-го раунда
«Милуоки» приобрел у «Бруклина» форварда Джея Краудера (32 года, 198 см) в обмен на пять драфт-пиков второго раунда.
Ранее в среду Краудер перешел из «Финикса» в «Бруклин» в результате обмена Кевина Дюрэнта в «Санз». Краудер в нынешнем сезоне не выходил на площадку по договоренности с тренерским штабом «Санз».
«Индиана» будет третьей стороной в сделке. Клуб получит от «Милуоки» форварда Джордана Нвору (24 года, 203 см), разыгрывающего Джорджа Хилла (36 лет, 193 см), центрового Сержа Ибаку (33 года, 208 см) и два пика второго раунда. Чтобы освободить место в составе, «Пэйсерс» отчислят центрового Гогу Битадзе (23 года, 211 см).
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самое смешное что именно этого в обмене томаса браянта в денвер и 3 пика в лал никто не заметил
Коробка из по яиц - 10 р. или меняю 10 коробок из под яиц на 1 с яйцами.
По сути просто куча мелочи в кошельке для косметических улучшений ростера - дать кому-то на чай, чтобы не самим игрока выкупать (и сэкономить на налогах) или окончательно уравновесить какую-то сделку, где противоположная сторона колеблется и т.п.