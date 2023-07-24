УНИКС подписал Александра Стуленкова

подписал контракт с форвардом Александром Стуленковым (30 лет, 206 см).

Соглашение рассчитано на сезон.

Стуленков начинал сезон-2022/23 во владивостокском «Динамо». В 22 играх второго дивизиона страны он в среднем набирал 6,9 очка и 4,4 подбора.

Перейдя в «Иркутск» в феврале, средние показатели форварда в 10 матчах составили 11,2 очка и 3,5 подбора.

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА