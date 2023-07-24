УНИКС подписал Александра Стуленкова

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Александр Стуленков Баскетбол

УНИКС подписал контракт с форвардом Александром Стуленковым (30 лет, 206 см).

Соглашение рассчитано на сезон.

Стуленков начинал сезон-2022/23 во владивостокском «Динамо». В 22 играх второго дивизиона страны он в среднем набирал 6,9 очка и 4,4 подбора.

Перейдя в «Иркутск» в феврале, средние показатели форварда в 10 матчах составили 11,2 очка и 3,5 подбора.

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