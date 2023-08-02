Гилберт Аренас: «Когда кто-то включает Билла Расселла в Топ-10 всех времен, мне приходится усомниться в его знаниях баскетбола»

Теги НБА Гилберт Аренас Билл Расселл Джулиус Ирвинг Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что легендарный центровой «Бостона» Билл Расселл не заслуживает попадания в Топ-10 игроков за всю историю лиги.

«Когда кто-то включает Билла Расселла в Топ-10 игроков всех времен, мне приходится усомниться в его знаниях баскетбола.

Мне очень жаль. Потому что Билл Расселл и Уилт Чемберлен играли в одну эпоху. Один из них набирал в среднем 50 очков и 30 подборов за матч, другой — 16 очков и 20 подборов.

Это значит, что один из них был просто активным игроком. Ты играл против белых, и ты набирал всего 16 очков за матч? Ты не набирал даже 20 очков, и ты хочешь, чтобы я включил тебя в Топ-10?», — сказал Аренас на своем подкасте.

Ранее легендарный Джулиус Ирвинг назвал свою десятку лучших игроков всех времен, не включив в нее ни одного из современных игроков, но включив Билла Расселла.

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8 комментариев

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Ответ Ужратый Гусениц
ты играл против белых- т.е этот чернокожий игрок прямым текстом говорит именно о белых игроках как более слабых из-за цвета кожи?
именно так.в 60е в США была очень жёсткая расовая сегрегация. всем командам было важнее,что у них в составе играют белые дрищи,чем темнокожие атлеты.кстати,где-то читал мнение,что ред Ауэрбах и его Бостон потому и взяли тогда 11 гаек,потому что плевать хотели на цвет кожи игрока.
+6
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+5
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ты играл против белых- т.е этот чернокожий игрок прямым текстом говорит именно о белых игроках как более слабых из-за цвета кожи?
+7
-3
+4
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Норм расизм
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Биллу Расселу похоже уже точно безразлично что о нём думает Аренас
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Ну не может этот парень что-то не вбросить.
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