Гилберт Аренас: «Когда кто-то включает Билла Расселла в Топ-10 всех времен, мне приходится усомниться в его знаниях баскетбола»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что легендарный центровой «Бостона» не заслуживает попадания в Топ-10 игроков за всю историю лиги.

«Когда кто-то включает Билла Расселла в Топ-10 игроков всех времен, мне приходится усомниться в его знаниях баскетбола.

Мне очень жаль. Потому что Билл Расселл и Уилт Чемберлен играли в одну эпоху. Один из них набирал в среднем 50 очков и 30 подборов за матч, другой — 16 очков и 20 подборов.

Это значит, что один из них был просто активным игроком. Ты играл против белых, и ты набирал всего 16 очков за матч? Ты не набирал даже 20 очков, и ты хочешь, чтобы я включил тебя в Топ-10?», — сказал Аренас на своем подкасте.

Ранее легендарный назвал свою десятку лучших игроков всех времен, не включив в нее ни одного из современных игроков, но включив Билла Расселла.

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