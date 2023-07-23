Гилберт Аренас: «Бол Бол – это красивая девушка с плохим характером. Одно разочарование»

Теги Финикс НБА Гилберт Аренас Бол Бол Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что подписание «Финиксом» центрового Бола Бола не принесет результатов.

«Произойдет то же самое, что и с любой другой его командой – одно разочарование. Непревзойденный талант, но он его не использует.

Вы когда-нибудь видели очень красивую девушку? Красавица со скверным характером? Она перестает быть привлекательной из-за своего поведения. Бол Бол – это красивая девушка с плохим характером», – заявил «Агент Ноль».

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1 комментарий

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omega pepega
будут вместе с Эйтоном с недовольными лицами по паркету пешком ходить
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