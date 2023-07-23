Гилберт Аренас: «Бол Бол – это красивая девушка с плохим характером. Одно разочарование»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что подписание « » центрового не принесет результатов.

«Произойдет то же самое, что и с любой другой его командой – одно разочарование. Непревзойденный талант, но он его не использует.

Вы когда-нибудь видели очень красивую девушку? Красавица со скверным характером? Она перестает быть привлекательной из-за своего поведения. Бол Бол – это красивая девушка с плохим характером», – заявил «Агент Ноль».

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