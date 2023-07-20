«Виллербан» объявил о переходе Пэриса Ли

Разыгрывающий Пэрис Ли (28 лет, 183 см) продолжит карьеру в « », передает пресс-служба клуба.

Ранее « » не стал пользоваться опцией в контракте Ли и расстался с разыгрывающим.

В прошедшем сезоне чемпионата Греции Ли набирал в среднем 11,1 очка и 4,3 передачи.

« » завершил сезон-2022/23 на последней строчке в турнирной таблице.

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