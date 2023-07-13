Джамал Мюррэй получил награду «Возвращение года» по итогам ESPY

Разыгрывающий « » стал обладателем награды «Возвращение года» от ESPY.

12 апреля 2021 года Мюррэй порвал ахиллово сухожилие в матче против «Голден Стэйт».

Разыгрывающий пропустил все 82 игры следующего регулярного чемпионата, «Наггетс» вылетели в первом раунде плей-офф от «Уорриорз» (1-4).

Спустя 539 дней после травмы Мюррэй дебютировал в предсезонной игре с «Оклахомой», набрав 10 очков за 15 минут. Через две недели, 19 октября, защитник сыграет свою первую игру регулярки с апреля 2021-го.

«Денвер» вышел в плей-офф с первого места на Западе. Мюррэй принял участие в 20 матчах постсезона, набирая в среднем 26,1 очка, 7,1 передачи и 5,7 подбора при 47,3% с игры и 39,6% из-за дуги. «Наггетс» стали чемпионами впервые в истории.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался