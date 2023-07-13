Джамал Мюррэй получил награду «Возвращение года» по итогам ESPY
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй стал обладателем награды «Возвращение года» от ESPY.
12 апреля 2021 года Мюррэй порвал ахиллово сухожилие в матче против «Голден Стэйт».
Разыгрывающий пропустил все 82 игры следующего регулярного чемпионата, «Наггетс» вылетели в первом раунде плей-офф от «Уорриорз» (1-4).
Спустя 539 дней после травмы Мюррэй дебютировал в предсезонной игре с «Оклахомой», набрав 10 очков за 15 минут. Через две недели, 19 октября, защитник сыграет свою первую игру регулярки с апреля 2021-го.
«Денвер» вышел в плей-офф с первого места на Западе. Мюррэй принял участие в 20 матчах постсезона, набирая в среднем 26,1 очка, 7,1 передачи и 5,7 подбора при 47,3% с игры и 39,6% из-за дуги. «Наггетс» стали чемпионами впервые в истории.
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