Джермэйн Лав покинет «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» расстанется с атакующим защитником Джермэйном Лавом (34 года, 184 см), сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Американец хочет повышения суммы контракта, чего российский клуб не готов дать возрастному игроку.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Лав был лучшим в «НН» по набранным очкам (14,7) и перехватам (1,3), а также делал 2,0 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч. В победном финале Кубка России против «Зенита» Лав набрал 20 очков.

Американец завершил сезон-2022/23 в венесуэльском клубе «Гуарос де Лара».

Кубок России – топ! Заполненные трибуны на «Финале четырех» в Питере, шоу на Сибур Арене и новый чемпион