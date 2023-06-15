Джермэйн Лав покинет «Нижний Новгород»

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«Нижний Новгород» расстанется с атакующим защитником Джермэйном Лавом (34 года, 184 см), сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Американец хочет повышения суммы контракта, чего российский клуб не готов дать возрастному игроку.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Лав был лучшим в «НН» по набранным очкам (14,7) и перехватам (1,3), а также делал 2,0 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч. В победном финале Кубка России против «Зенита» Лав набрал 20 очков.

Американец завершил сезон-2022/23 в венесуэльском клубе «Гуарос де Лара».

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2 комментария

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Johnn
как обычно, американцы в НН - не больше 1го сезона
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Андрей Икрянов
Жаль, хороший игрок. Лучше его (на его номере) был Кендрик Перри и Тэйлор Рочести.
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