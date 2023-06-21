Агенты Салаша предложили услуги форварда ЦСКА. Армейцы проявляют интерес к игроку
Лидер сборной Беларуси Максим Салаш готов продолжить карьеру в Единой лиге ВТБ.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», представители форварда предложили услуги форварда ЦСКА.
Отмечается, что у клуба есть интерес к подписанию игрока, но в переговорах пока взята пауза. Проблема в белорусском паспорте Салаша.
Салаш не будет считаться легионером, но на игру в любом случае необходимо заявить шесть россиян, а значит, при полной комплектации легионерского состава кто-то должен будет оказаться вне заявки на игру.
При этом в завершившемся сезоне ЦСКА подписал шестого иностранца только в середине февраля. Почти всю регулярку армейцы играли с пятью легионерами.
В минувшем сезоне в составе «Нижнего Новгорода» Максим набирал 9,9 очка и 4,9 подбора за встречу.
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