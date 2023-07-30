Девин Букер встретился с Майклом Джорданом на Сардинии
Звездный защитник «Финикса» Девин Букер опубликовал в соцсетях совместные фотографии с легендой НБА Майклом Джорданом.
Баскетболисты встретились на острове Сардиния, Италия, где Джордан отдыхает с женой Иветт Прието. Совладелец «Шарлотт» отправился в путешествие после продажи контрольного пакета акций клуба, которая принесла ему 3 миллиарда долларов.
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Фото: соцсети Девина Букера.
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