Девин Букер встретился с Майклом Джорданом на Сардинии

Звездный защитник « » опубликовал в соцсетях совместные фотографии с легендой НБА Майклом Джорданом.

Баскетболисты встретились на острове Сардиния, Италия, где Джордан отдыхает с женой Иветт Прието. Совладелец « » отправился в путешествие после продажи контрольного пакета акций клуба, которая принесла ему 3 миллиарда долларов.

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Фото: соцсети Девина Букера.