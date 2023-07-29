Дуэйн Уэйд – о величайшем игроке: «У каждого есть свой GOAT. Для меня таковым всегда был Джордан»
Завершивший игровую карьеру Дуэйн Уэйд ответил на вопрос о величайшем баскетболисте всех времен.
«У каждого из нас есть свой величайший игрок, это человек, за которым мы лично следили. Не столь важно, насколько хороши другие ребята, просто это наш выбор, наш чувак. Многое в данном случае зависит от стиля игры.
Для меня величайшим игроком всегда был Майкл Джордан. Посмотрите на мой стиль игры, я старался быть похожим на Майкла Джордана. У меня были и другие любимцы, Аллен Айверсон, Кобе Брайант. Для меня все они величайшие.
Мне кажется, сложно назвать кого-то одного величайшим. Есть целая группа таких баскетболистов. Майкл Джордан в этой группе. Один из моих друзей, Леброн Джеймс, тоже в этой группе», – заявил Уэйд.
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