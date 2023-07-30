ЧЕ-2022. Юноши (U18). Испания сыграет с Сербией в финале, Франция сразится с Германией за бронзу

Сегодня в сербском Нише пройдут решающие матчи чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Испания сыграет с Сербией в финале, Франция сразится с Германией в матче за бронзовые медали.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Ниш, Сербия

Плей-офф

Матч за 3-е место

Франция – Германия

30 июля. 19.00

Финал

Испания – Сербия

30 июля. 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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