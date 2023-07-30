ЧЕ-2022. Юноши (U18). Испания сыграет с Сербией в финале, Франция сразится с Германией за бронзу
Сегодня в сербском Нише пройдут решающие матчи чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
Испания сыграет с Сербией в финале, Франция сразится с Германией в матче за бронзовые медали.
Юноши (U18)
Ниш, Сербия
Плей-офф
Матч за 3-е место
Франция – Германия
30 июля. 19.00
Финал
Испания – Сербия
30 июля. 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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