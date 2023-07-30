ЧЕ-2022. Юноши (U18). Испания сыграет с Сербией в финале, Франция сразится с Германией за бронзу

Теги результаты юниорская сборная Франции юниорская сборная Сербии юниорская сборная Испании юниорская сборная Германии юниорский ЧЕ-2023 U18 Баскетбол

Сегодня в сербском Нише пройдут решающие матчи чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Испания сыграет с Сербией в финале, Франция сразится с Германией в матче за бронзовые медали.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Ниш, Сербия

Плей-офф

Матч за 3-е место

Франция – Германия

30 июля. 19.00

Финал

Испания – Сербия

30 июля. 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий