ЧЕ-2022. Юноши (U18). 1/4 финала. Турция – Испания, Израиль сыграет с Сербией и другие матчи

Сегодня в сербском Нише пройдут матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Турция встретится с Испанией, Израиль сыграет с Сербией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Ниш, Сербия

Плей-офф

1/4 финала

Турция – Испания

27 июля. 14:00

ГЕРМАНИЯ – Греция

27 июля. 16:30

Франция – Словения

27 июля. 19:00

Израиль – Сербия

27 июля. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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