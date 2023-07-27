ЧЕ-2022. Юноши (U18). 1/4 финала. Турция – Испания, Израиль сыграет с Сербией и другие матчи
Сегодня в сербском Нише пройдут матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
Турция встретится с Испанией, Израиль сыграет с Сербией.
Юноши (U18)
Ниш, Сербия
Плей-офф
1/4 финала
Турция – Испания
27 июля. 14:00
ГЕРМАНИЯ – Греция
27 июля. 16:30
Франция – Словения
27 июля. 19:00
Израиль – Сербия
27 июля. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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