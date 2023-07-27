ЧЕ-2022. Юноши (U18). 1/4 финала. Турция – Испания, Израиль сыграет с Сербией и другие матчи

Теги результаты юниорская сборная Турции юниорская сборная Франции юниорская сборная Словении юниорская сборная Сербии юниорская сборная Израиля юниорская сборная Испании юниорская сборная Греции юниорская сборная Германии юниорский ЧЕ-2023 U18 Баскетбол

Сегодня в сербском Нише пройдут матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Турция встретится с Испанией, Израиль сыграет с Сербией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Ниш, Сербия

Плей-офф

1/4 финала

Турция – Испания

27 июля. 14:00

ГЕРМАНИЯ – Греция

27 июля. 16:30

Франция – Словения

27 июля. 19:00

Израиль – Сербия

27 июля. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий