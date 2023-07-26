Ив Понc стал игроком «Жироны»

Теги переходы чемпионат Испании Жирона LDLC АСВЕЛ Виллербан Ив Понc Баскетбол

Атакующий защитник Ив Понc (24 года, 198 см) подписал контракт с испанской «Жироной».

Вчера французский «Виллербан» официально объявил о расторжении соглашения с Понсом. В контракте игрока оставался один год.

Ранее в это межсезонье француз выражал недовольство по поводу игрового времени. Также сообщалось, что игрок попытается этим летом получить контракт в НБА.

В прошедшем сезоне Евролиги Понс провел 30 матчей, набирая в среднем 3,7 очка и 1,8 подбора. Показатели в чемпионате Франции – 5,7 очка и 2,5 подбора.

В сезоне-2021/22 француз выступал за «Мемфис», набирая в среднем 1,1 очка и 1,0 подбора за 6 минут на паркете.

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