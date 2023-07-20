Джонни Джузэнг подписал двусторонний контракт с «Ютой»

Свободный агент Джонни Джузэнг (22 года, 196 см) подписал двусторонний контракт с «Ютой», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

22-летний атакующий защитник вернулся в «Джаз», за который провел 18 матчей в прошлом сезоне. Показатели составили 4,8 очка и 2,2 подбора в среднем за игру.

Джузэнг успешно выступил в Летней лиге, набирая 17,8 очка в среднем за встречу.

Лиллард, Уолл и какой-то Селби были MVP Летней лиги НБА. Это вообще что-то значит?