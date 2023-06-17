Александр Шашков продолжит карьеру в «Цедевите-Олимпии»

Теги переходы Цедевита-Олимпия Адриатическая лига чемпионат Словении Александр Шашков Баскетбол

Тяжелый форвард Александр Шашков (23 года, 209 см) подписал 3-летний контракт со словенской «Цедевитой-Олимпией».

Российский «большой» провел удачный сезон в словенской «Илирии», где в завершившемся сезоне он стал самым результативным (14,1 очка) и самым подбирающим (7,2 подбора) игроком.

«Я очень рад и благодарен за возможность, предоставленную мне таким клубом, как «Олимпия», и за то, что я могу проявить себя на том уровне, на котором всегда хотел играть.

Не могу дождаться встречи с одноклубниками и начала подготовки к новому сезону», – отметил россиянин.

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