Александр Шашков продолжит карьеру в «Цедевите-Олимпии»

Тяжелый форвард (23 года, 209 см) подписал 3-летний контракт со словенской «Цедевитой-Олимпией».

Российский «большой» провел удачный сезон в словенской «Илирии», где в завершившемся сезоне он стал самым результативным (14,1 очка) и самым подбирающим (7,2 подбора) игроком.

«Я очень рад и благодарен за возможность, предоставленную мне таким клубом, как « », и за то, что я могу проявить себя на том уровне, на котором всегда хотел играть.

Не могу дождаться встречи с одноклубниками и начала подготовки к новому сезону», – отметил россиянин.

«Не хочу быть MVP. Они должны быть эгоистичными, думать о статистике». Кто сделал Николу Йокича чемпионом

Конор изнасиловал девушку на матче НБА? Что об этом известно