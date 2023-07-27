Антониус Кливленд пополнил состав тель-авивского «Маккаби»

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Тель-авивский «Маккаби» подписал контракт с атакующим защитником Антониусом Кливлендом (29 лет, 198 см).

Соглашение рассчитано до 2025 года.

В минувшем сезоне Антониус выступал за «Аделаиду» (15,8 очка, 5,7 подбора, 2,7 передачи, 1,9 перехвата) и «Хапоэль Эйлат» (17,6 очка, 4,2 подбора, 2,8 передачи, 1,8 перехвата).

Последние два года Кливленд признавался лучшим в австралийской NBL по игре в защите.

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