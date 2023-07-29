«Никс» планируют продлить контракт Джоша Харта на 4 года и 75 млн долларов

« » планирует в это межсезонье продлить контракты с защитниками (28 лет, 196 см) и (24 года, 191 см), сообщает New York Daily News.

Ожидается, что Харт получит продление на 4 года и 75 миллионов долларов. Сделка будет заключена в августе. Куикли рассчитывает подписать более крупный контракт до крайнего срока в октябре.

Ранее Харт воспользовался опцией в контракте с «Никс» и остался в команде на сезон-2023/24 за 12,9 миллиона долларов.

Харт стал игроком «Никс» в феврале. В 25 матчах за команду он набирал 10,2 очка, 7,0 подбора, 3,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

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