«Никс» планируют продлить контракт Джоша Харта на 4 года и 75 млн долларов

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Джош Харт Иммануэл Куикли Баскетбол

«Нью-Йорк» планирует в это межсезонье продлить контракты с защитниками Джошем Хартом (28 лет, 196 см) и Иммануэлом Куикли (24 года, 191 см), сообщает New York Daily News.

Ожидается, что Харт получит продление на 4 года и 75 миллионов долларов. Сделка будет заключена в августе. Куикли рассчитывает подписать более крупный контракт до крайнего срока в октябре.

Ранее Харт воспользовался опцией в контракте с «Никс» и остался в команде на сезон-2023/24 за 12,9 миллиона долларов.

Харт стал игроком «Никс» в феврале. В 25 матчах за команду он набирал 10,2 очка, 7,0 подбора, 3,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий