«Нью-Йорк» подписал Дилана Уиндлера

Теги переходы Кливленд Нью-Йорк Дилан Уиндлер Баскетбол

26-й номер драфта-2019 Дилан Уиндлер (26 лет, 198 см) подписал двусторонний контракт с «Нью-Йорком», информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Все 3 сезона Уиндлер провел в составе «Кливленда». В 84 матчах за команду форвард набирал в среднем 3,3 очка и 2,3 подбора за 11,7 минуты на паркете.

В сезоне-2022/23 G-лиги Уиндлер отмечался 12,2 очка (52,3% с игры, 40,7% из-за дуги) и 5,9 подбора за 22,2 минуты игрового времени.

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