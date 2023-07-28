«Сперс» интересуются Эваном Фурнье

« » входит в число команд, которые заинтересованы в приобретении форварда « » (30 лет, 201 см) посредством обмена, сообщает SportsNet New York.

Согласно источникам, интерес к Фурнье проявляют несколько команд, претендующих на выход в плей-офф в следующем сезоне.

В начале межсезонья у «Сперс» было достаточно свободного места в платежной ведомости, чтобы взять контракт Фурнье (18,9 млн долларов за сезон-2023/24 и опция команды на следующий сезон). Сейчас у клуба нет необходимого места в платежке. Таким образом, чтобы заполучить Фурнье, «Сан-Антонио» придется отдать взамен игроков с соответствующей суммарной зарплатой.

Фурнье в интервью французскому изданию L’Equipe заявил о желании быть обмененным из «Никс» и назвал «Сперс» приоритетным вариантом.

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