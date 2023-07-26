Женская НБА. «Миннесота» примет «Вашингтон»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Миннесота» примет «Вашингтон».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Миннесота – Вашингтон
27 июля. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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