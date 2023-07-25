Женская НБА. «Даллас» примет «Коннектикут», «Чикаго» – «Лас-Вегас» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

«Даллас» примет «Коннектикут», « » – «Лас-Вегас».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Лас-Вегас

26 июля. 2.00

Нью-Йорк –

26 июля. 2.00

–

26 июля. 2.00

– Коннектикут

26 июля. 3.00

Лос-Анджелес – Индиана

26 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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