Женская НБА. «Даллас» примет «Коннектикут», «Чикаго» – «Лас-Вегас» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.
«Даллас» примет «Коннектикут», «Чикаго» – «Лас-Вегас».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Лас-Вегас
26 июля. 2.00
Нью-Йорк – Сиэтл
26 июля. 2.00
Атланта – Финикс
26 июля. 2.00
Даллас – Коннектикут
26 июля. 3.00
Лос-Анджелес – Индиана
26 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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