Женская НБА. «Даллас» примет «Коннектикут», «Чикаго» – «Лас-Вегас» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Лос-Анджелес жен Нью-Йорк жен Сиэтл жен Атланта жен Даллас жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

«Даллас» примет «Коннектикут», «Чикаго» – «Лас-Вегас».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Лас-Вегас

26 июля. 2.00

Нью-Йорк – Сиэтл

26 июля. 2.00

АтлантаФиникс

26 июля. 2.00

Даллас – Коннектикут

26 июля. 3.00

Лос-Анджелес – Индиана

26 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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