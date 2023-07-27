Миленко Богичевич: «Мавра особенно эффективен в решающие моменты матчей»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Доминик Мавра Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал подписание контракта с защитником Домиником Маврой.

«Доминик – универсальный баскетболист, способный закрыть различные позиции на периметре. Умный, командный игрок, с отличным видением площадки и бойцовскими качествами.

Мавра особенно эффективен в решающие моменты матчей и принес много побед «Сплиту» в минувшем сезоне Адриатической лиги», – заявил Богичевич.

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