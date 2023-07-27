Лорен Форест сменил Венсана Колле на посту главного тренера «Метрополитана»

« » назначил Лорена Фореста на пост главного тренера.

Форест сменил Венсана Колле, который руководил командой с 2021 года.

В сезоне-22/23 «Метрополитан» с Виктором Вембаньямой в составе дошел до финала чемпионата Франции.

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