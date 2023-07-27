Лорен Форест сменил Венсана Колле на посту главного тренера «Метрополитана»

Теги Венсан Колле чемпионат Франции Метрополитан Баскетбол

«Метрополитан» назначил Лорена Фореста на пост главного тренера.

Форест сменил Венсана Колле, который руководил командой с 2021 года.

В сезоне-22/23 «Метрополитан» с Виктором Вембаньямой в составе дошел до финала чемпионата Франции.

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