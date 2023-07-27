Егор Рожков назначен тренером МБА по индивидуальной подготовке

объявила о назначении Егора Рожкова на должность тренера по индивидуальной подготовке.

Карьеру игрока Рожков начинал в тверской команде «КАМиТ-Университет», затем уехал в Санкт-Петербург, где окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

В 2018 году вернулся в родной город и стал ассистентом главного тренера «Твери». В 2022 году успел провести несколько матчей в качестве главного тренера.

Перед началом сезона-22/23 Рожков переехал в Красноярск, где стал ассистентом главного тренера основной женской команды «Енисея». Кроме того, специалист привлекался к работе с юниорскими сборными России.

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