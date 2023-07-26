Брайс Джеймс опубликовал фото со старшим братом Бронни, который перенес остановку сердца

Младший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса Брайс опубликовал в сторис совместную фотографию со старшим братом Бронни, который в понедельник перенес остановку сердца.

18-летний Бронни потерял сознание на площадке во время тренировки в университете Южная Калифорния, после чего его доставили в больницу. Позже семья Джеймс сделала официально заявление, в котором говорилось, что Бронни находится в стабильном состоянии и уже переведен из отделения интенсивной терапии.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно