Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Коннектикут» примет « », « » – «Лас-Вегас».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Атланта

20 июля. 18.30

–



21 июля. 3.00

Сиэтл – Лас-Вегас

21 июля. 5.00

Финикс –



21 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба

