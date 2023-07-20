Женская НБА. «Коннектикут» примет «Атланту», «Сиэтл» – «Лас-Вегас» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Коннектикут» примет «Атланту», «Сиэтл» – «Лас-Вегас».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Атланта
20 июля. 18.30
Миннесота – Лос-Анджелес
21 июля. 3.00
Сиэтл – Лас-Вегас
21 июля. 5.00
Финикс – Чикаго
21 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба
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