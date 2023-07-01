Херберт Джонс остался в «Новом Орлеане» (54 млн на 4 года)

« » продлил соглашение с легким форвардом (24 года, 198 см).

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, контракт заключен на 4 года и 54 млн долларов.

Джонс в прошлом сезоне набирал 9,8 очка, 4,1 подбора и 2,5 передачи за матч при 46,9% с игры и 33,5% из-за дуги.

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