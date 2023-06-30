«Новый Орлеан» отказался от опции в контракте Херберта Джонса, но хочет заключить новое долгосрочное соглашение

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА Херберт Джонс Баскетбол

«Новый Орлеан» отказался от опции в контракте легкого форварда Херберта Джонса (24 года, 198 см).

План «Пеликанс» заключается в том, чтобы заключить новое долгосрочное соглашение с Джонсом, который стал ограниченно свободным агентом. 

«Новый Орлеан» может предложить выбранному во втором раунде драфта игроку 53,3 миллиона долларов на 4 года.

Джонс в прошлом сезоне набирал 10,0 очка в среднем за игру, но максимальную пользу приносил в защите.

В первые два сезона Херберт выходил в старте в 135 из 144 возможных матчей НБА.

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2 комментария

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david1994
Вот за что я люблю драфт , пухлиша весь год до драфта рекламировали , взяли под первым номером , а от него только никакого грубо говоря , и во втором взяли раунде скромного , трудолюбивого парня , который с первого дня начал приносить пользу , и сейчас по факту ценнее и важнее , чем распиаренный бегемот
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Caraxes
Сильно импонирует этот игрок, настоящий трудяга, с здоровьем как у Микала Бриджеса) Достоин такого контракта)
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