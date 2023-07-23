Джеймс Джонс – что делает «Финикс» контендером: «Универсальность, сбалансированность и, что еще важнее, опыт»

Теги Финикс Джеймс Джонс НБА Баскетбол

Генеральный менеджер «Финикса» Джеймс Джонс рассказал, что делает «Санз» претендентом на чемпионство.

«Универсальность, сбалансированность и, что еще важнее, опыт.

Для того чтобы пройти регулярный сезон и плей-офф, требуется уникальное сочетание мастерства и знаний. Порой нужно проиграть в постсезоне, чтобы понять, что на самом деле нужно для достижения успеха и победы в чемпионате.

У нас хороший баланс опыта с точки зрения тренера и состава, и у нас есть несколько парней, которые стремятся к этому [чемпионству], но еще его не достигли. Эта неизвестность заставляет их сфокусироваться на цели», – рассказал Джонс в интервью AZ Central.

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2 комментария

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RusLan
Ответ ɔculpa
Павел Косыгин, каким правилом вы пользуетесь, используя тире вместо "о том"? Я, конечно, понимаю, что лень довлеет и ваша б воля, на тире заменили бы всё, но то, что вы творите (а такое в вашем исполнении я вижу не впервые), является просто наплевательством на язык.
Павел косыгин просто считает что финикс контендером делает джеймс джонс
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