Джеймс Джонс – что делает «Финикс» контендером: «Универсальность, сбалансированность и, что еще важнее, опыт»

Генеральный менеджер « » рассказал, что делает «Санз» претендентом на чемпионство.

«Универсальность, сбалансированность и, что еще важнее, опыт.

Для того чтобы пройти регулярный сезон и плей-офф, требуется уникальное сочетание мастерства и знаний. Порой нужно проиграть в постсезоне, чтобы понять, что на самом деле нужно для достижения успеха и победы в чемпионате.

У нас хороший баланс опыта с точки зрения тренера и состава, и у нас есть несколько парней, которые стремятся к этому [чемпионству], но еще его не достигли. Эта неизвестность заставляет их сфокусироваться на цели», – рассказал Джонс в интервью AZ Central.

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