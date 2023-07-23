Джеймс Джонс: «Эйтон набирает 18+10 по сезону, и если спросить лучших игроков в истории баскетбола, они скажут, что это чрезвычайно трудно»

Генеральный менеджер « » поддержал центрового , который зачастую подвергается критике со стороны.

«Эйтон в среднем набирает 18 очков и 10 подборов, и если спросить лучших игроков в истории баскетбола, легко ли это сделать, они скажут вам, что это чрезвычайно трудно. Но даже эта планка недостаточно высока для него», – цитирует Джонса обозреватель «Санз» Дуэйн Рэнкин.

Первый номер драфта-2018 в регулярке-2022/23 набирал в среднем 18 очков, 10 подборов и 0,8 блок-шота при 58,9% с игры. Показатели в 10 матчах плей-офф: 13,4 очка и 9,7 подбора.

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