Джеймс Джонс: «Эйтон набирает 18+10 по сезону, и если спросить лучших игроков в истории баскетбола, они скажут, что это чрезвычайно трудно»

Теги Финикс Джеймс Джонс НБА Деандре Эйтон Баскетбол

Генеральный менеджер «Финикса» Джеймс Джонс поддержал центрового Деандре Эйтона, который зачастую подвергается критике со стороны.

«Эйтон в среднем набирает 18 очков и 10 подборов, и если спросить лучших игроков в истории баскетбола, легко ли это сделать, они скажут вам, что это чрезвычайно трудно. Но даже эта планка недостаточно высока для него», – цитирует Джонса обозреватель «Санз» Дуэйн Рэнкин.

Первый номер драфта-2018 в регулярке-2022/23 набирал в среднем 18 очков, 10 подборов и 0,8 блок-шота при 58,9% с игры. Показатели в 10 матчах плей-офф: 13,4 очка и 9,7 подбора.

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1 комментарий

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Соловьёв А.А.
В лиге, где только ленивый не читерит статистику, 18+10 - не достижение
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