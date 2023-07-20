Деандре Эйтон: «Чувствую, как весь мир ненавидит меня, кажется, что у меня нет фанатов. Хочу изменить мнение людей»

Центровой « » настроен серьезно изменить представление общественности о себе в предстоящем сезоне.

«Чувствую, как весь мир ненавидит меня. Сейчас я тот парень, на которого многие показывают пальцем, и я вижу и чувствую это.

Работаю над собой пять-шесть дней в неделю с тех пор, как мы проиграли, просто мотивируя себя на то, чтобы изменить мнение людей обо мне. Потому что, как ни крути, мне даже кажется, что у меня нет фанатов. И такие мысли приходят, потому что это подтверждает весь остальной мир. Моя цель на все лето – изменить это», – поделился Эйтон.

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