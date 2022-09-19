Миндаугас Кузминскас близок к переходу в «Каршияку»

Турецкая ведет переговоры с форвардом (32 года, 206 см).

Ожидается, что в ближайшее время стороны согласуют контракт.

В прошлом сезоне литовский форвард выступал за «Зенит», но в апреле договорился о расторжении контракта с клубом.

Кузминскас провел 10 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7 очков и 1,9 подбора. В 22 матчах Евролиги его средние показатели составили 5 очков и 2 подбора.

Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других