Миндаугас Кузминскас: «Даже не знаю, как бы выглядела сборная Испании без Лоренцо Брауна»

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Форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас прокомментировал поражение от Испании в 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2022 (94:102 ОТ).

«Возможно, нам не хватало терпения. Даже когда мы были впереди на пять или семь очков, мы играли как сумасшедшие. Часто торопились вместо того, чтобы играть спокойно. Руди Фернандес сегодня отлично сыграл. Пару раз мы не забрали подбор. Они забросили важные мячи.

Даже не знаю, как бы выглядела эта команда без Лоренцо Брауна, потому что они подписали его этим летом. Но что есть, то есть», — сказал Кузминскас.

33-летний Браун набрал в матче 28 очков и 8 передач.

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