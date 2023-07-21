Айо Досунму продолжит играть за «Чикаго» – 3 года и 21 млн долларов

« » сохранил разыгрывающего (23 года, 196 см). Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны пришли к соглашению по контракту на 3 года и 21 миллион долларов.

Досунму провел два сезона в составе «Буллс».

В сезоне-2022/23 38-й пик драфта-2021 набирал в среднем 8,6 очка, 2,8 подбора и 2,6 передачи при 49,3% с игры и 31,2% из-за дуги.

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