Айо Досунму продолжит играть за «Чикаго» – 3 года и 21 млн долларов

Теги переходы Чикаго НБА Айо Досунму Баскетбол

«Чикаго» сохранил разыгрывающего Айо Досунму (23 года, 196 см). Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны пришли к соглашению по контракту на 3 года и 21 миллион долларов.

Досунму провел два сезона в составе «Буллс».

В сезоне-2022/23 38-й пик драфта-2021 набирал в среднем 8,6 очка, 2,8 подбора и 2,6 передачи при 49,3% с игры и 31,2% из-за дуги.

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1 комментарий

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ygcn5c2ty9
Неплохое продление. Года через три Браун будет получать под 70, а парнишка хороший ролевик за 7 бегать, если будет расти, то вообще здорово
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