Тим Хардуэй: «Харден хочет получать как можно больше денег, а чемпионство его не волнует. Он сам загнал себя в угол»

Член Зала славы раскритиковал разыгрывающего «Филадельфии» за эгоизм.

«Джеймс Харден хочет делать только то, что хочется Джеймсу Хардену. Он заботится о Джеймсе Хардене. Он не заботится о команде. Он хочет получать как можно больше денег, а чемпионство его не волнует.

Его игра идет на спад, и мне кажется, что другие команды говорят: «Ну, Джеймс нам не нужен». Он сам загнал себя в угол, это его вина. Теперь ему придется с этим жить. Хардену придется оставаться в «Сиксерс» до тех пор, пока они не заключат подходящую для себя сделку. А до тех пор, я думаю, все будет так же, как с Беном Симмонсом и всей этой ситуацией», – заявил Хардуэй в эфире The Carton Show.

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