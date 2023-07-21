Тим Хардуэй: «Харден хочет получать как можно больше денег, а чемпионство его не волнует. Он сам загнал себя в угол»

Теги Филадельфия НБА Тим Хардуэй Джеймс Харден Баскетбол

Член Зала славы Тим Хардуэй раскритиковал разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена за эгоизм.

«Джеймс Харден хочет делать только то, что хочется Джеймсу Хардену. Он заботится о Джеймсе Хардене. Он не заботится о команде. Он хочет получать как можно больше денег, а чемпионство его не волнует.

Его игра идет на спад, и мне кажется, что другие команды говорят: «Ну, Джеймс нам не нужен». Он сам загнал себя в угол, это его вина. Теперь ему придется с этим жить. Хардену придется оставаться в «Сиксерс» до тех пор, пока они не заключат подходящую для себя сделку. А до тех пор, я думаю, все будет так же, как с Беном Симмонсом и всей этой ситуацией», – заявил Хардуэй в эфире The Carton Show.

У Родмана на щеке – лицо подружки. И это даже не самая ужасная татуировка в НБА

Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»

20 лучших данков в истории НБА

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jabbar
Скажите в конце концов Хардену, что деньги не приносят счастья. Человек, у которого 301 миллион ничуть не счастливее того, у кого 300 миллионов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гайка и болт
Мне вот интересно, почему он до сих пор не организовал свою сеть стрип-баров.. Сэкономил бы прилично на посещениях, а заодно бы дружбанов и партнёров по командам за деньги водил туда, по скидке, разумеется 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
как же он слаб в набрасывании
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
Этот тезис выглядит странно: Харден "не заботится о команде. Он хочет получать как можно больше денег, а чемпионство его не волнует." Так как 11 октября 2022 sports публиковал сообщение: "Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден считает, что заслуживает большего признания за то, что согласился урезать свою зарплату, чтобы клуб смог подписать других игроков в это межсезонье....Этим летом Харден отказался от опции продления контракта на сезон-2022/23 стоимостью 47,3 миллиона долларов и подписал новый двухлетний контракт на 68,6 млн (33 млн в следующем сезоне и 35,6 в сезоне-23/34)"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
Ответ гайка и болт
Мне вот интересно, почему он до сих пор не организовал свою сеть стрип-баров.. Сэкономил бы прилично на посещениях, а заодно бы дружбанов и партнёров по командам за деньги водил туда, по скидке, разумеется 😂
Сразу видно, что бизнес это не Ваша сильная сторона))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey-Kiev
Ответ гайка и болт
Мне вот интересно, почему он до сих пор не организовал свою сеть стрип-баров.. Сэкономил бы прилично на посещениях, а заодно бы дружбанов и партнёров по командам за деньги водил туда, по скидке, разумеется 😂
ДжимБо с сетью кофемашин там бы кофе по 20 за стакачик толкал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий