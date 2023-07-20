«Финикс» официально подписал Бола Бола

Теги переходы Орландо Финикс НБА Бол Бол Баскетбол

«Финикс» официально объявил о подписании соглашения со свободным агентом Болом Болом (23 года, 218 см).

По информации СМИ, стороны заключили однолетний контракт на 2,165 млн долларов. Сумма полностью гарантирована.

23-летний центровой стал свободным агентом после отчисления из «Орландо». В контракте Бола оставался один год, за который он должен был получить 2,2 миллиона долларов.

Бол провел за «Мэджик» один сезон, набирая 9,1 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

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3 комментария

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ArizonaCactus
Отлично сработано! Свой Вемба за 2 млн!
+4
0
+4
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SVR55
А как мы знаем из предыдущей новости - он лучше, чем Вембаньяма (с)
+3
0
+3
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БУГАЙ
Ответ SVR55
А как мы знаем из предыдущей новости - он лучше, чем Вембаньяма (с)
витя баст
0
0
0
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