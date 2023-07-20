«Финикс» официально подписал Бола Бола
«Финикс» официально объявил о подписании соглашения со свободным агентом Болом Болом (23 года, 218 см).
По информации СМИ, стороны заключили однолетний контракт на 2,165 млн долларов. Сумма полностью гарантирована.
23-летний центровой стал свободным агентом после отчисления из «Орландо». В контракте Бола оставался один год, за который он должен был получить 2,2 миллиона долларов.
Бол провел за «Мэджик» один сезон, набирая 9,1 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.
Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело
3 комментария