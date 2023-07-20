Андрей Ватутин: «На зарплаты игроков и тренеров ЦСКА тратит 43 процента бюджета. Для спортивного клуба это очень мало»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал об основных статьях расхода бюджета клуба.
«Понимаю, что общая цифра нашего бюджета выглядит впечатляюще, но у большинства наблюдателей не складывается понимания сути расходов.
Существование на четырех арендованных площадках обходится нам очень дорого. В итоге на зарплаты игроков и тренеров клуб вынужден тратить меньше половины общего бюджета — 43 процента. Для спортивного клуба это очень мало.
Остальные расходы: молодежный проект — 9%, налоги — 23% и очень много, увы, прочие операционные расходы — 25%. Это проведение домашних и выездных матчей, тренировки, экипировка и оборудование, аренда, оплата труда управленческого персонала.
Дальнейшее сокращение таких расходов невозможно, учитывая рост цен, инфляцию и общую ситуацию нашей экономики. Все, что могли, уже сократили», – рассказал Ватутин.
В сезоне-2021/22 бюджет ЦСКА составлял 2,81 миллиарда рублей.
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