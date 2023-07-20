Тони Джекири о переходе в ЦСКА: «Это было легкое решение. Готов приложить все усилия, чтобы представлять такую организацию наилучшим образом»

Центровой ЦСКА Тони Джекири настроен на многочисленные трофеи в предстоящем сезоне.

«Очень рад присоединиться к такой большой баскетбольной организации, как ЦСКА. Трофеи клуба говорят сами за себя, и я надеюсь, что смогу внести свой вклад в увеличение их количества. Рад, что цели клуба совпадают с моими и заключаются в том, чтобы выиграть как можно больше наград.

С нетерпением жду возможности присоединиться к команде и готов приложить все усилия, чтобы представлять такую организацию наилучшим образом на площадке и за ее пределами. Это было действительно легкое решение для меня после обсуждения с тренером, ведь я знаю менталитет клуба», – рассказал Джекири.

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