«Даллас» отпустил ассистента главного тренера Брайана Гейтса в «Филадельфию»

Помощник главного тренера « » Брайан Гейтс войдет в штаб в «Филадельфии». Гейтс лишь две недели назад присоединился к в «Маверикс».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Гейтс является ассистентом главных тренеров на протяжении последних 13 лет. В последние два сезона он работал в штабе Монти Уильямса в «Финиксе».

Ник Нерс возглавил «Филадельфию» в после увольнения Дока Риверса в мае этого года.

У Родмана на щеке – лицо подружки. И это даже не самая ужасная татуировка в НБА

Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»

20 лучших данков в истории НБА