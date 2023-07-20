«Даллас» отпустил ассистента главного тренера Брайана Гейтса в «Филадельфию»
Помощник главного тренера «Далласа» Брайан Гейтс войдет в штаб Ника Нерса в «Филадельфии». Гейтс лишь две недели назад присоединился к Джейсону Кидду в «Маверикс».
Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Гейтс является ассистентом главных тренеров на протяжении последних 13 лет. В последние два сезона он работал в штабе Монти Уильямса в «Финиксе».
Ник Нерс возглавил «Филадельфию» в после увольнения Дока Риверса в мае этого года.
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