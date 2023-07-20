«Финикс» рассчитывает сформировать фарм-команду для выступления в G-лиге к сезону-2024/25
«Финикс» в течение года планирует сформировать новый фарм-клуб, который будет выступать в G-лиге.
Об этом рассказал владелец команды Мэт Ишбия.
«Появление клуба G-лиги в Долине является приоритетной задачей для нас, и я рад, что мы начали процесс, в результате которого команда появится в Финиксе уже в сезоне-2024/25», – цитирует Ишбию AZ Central.
Ранее у «Санз» была фарм-команда «Северная Аризона Санз», но в 2020 году она была продана «Детройту».
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